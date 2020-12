Tra gli obiettivi del Torino per rinforzare il centrocampo c'è Matias Vecino. Il calciatore uruguaiano era stato seguito anche la scorsa estate dalla società granata ma la trattativa era tramontata sul nascere perché il giocatore aveva fatto sapere di non essere interessato a un trasferimento alla corte di Marco Giampaolo.



Il Torino sta ancora seguendo con interesse Vecino ma, come in estate, anche adesso il giocatore non pare interessato a un trasferimento alla squadra granata: l'uruguaiano è destinato a rimanere un sogno di mercato irrealizzabile.