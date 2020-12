Matias Vecino è un vecchio pallino del Torino e, ora che l'uruguaiano sta per tornare a completa disposizione dopo l'infortunio, il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, proverà a fare un tentativo per portarlo in granata.



Come per Lobotka, il problema principale per la fumata bianca della trattativa sembra essere la volontà del giocatore di non trasferirsi in una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere in serie B. Marco Giampaolo ha però bisogno di innesti di qualità e personalità a centrocampo, per questo motivo Vagnati farà comunque un tentativo per avere il giocatore.