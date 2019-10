Simone Verdi, attaccante del Torino, ha parlato a Rai Sport nella vigilia della sfida al Napoli: "Gara dell'ex? E' una gara particolare, che sento molto ma è importante per il Torino non solo per me. Cercheremo di metterli in difficoltà e portare a casa il risultato. Non c'è Koulibaly ma la rosa del Napoli è formata da grandi calciatori e chi ci sarà al suo posto farà bene. Speriamo di mettere in difficoltà il Napoli con una prestazione importante, speriamo che arrivi anche il risultato".



L'OBIETTIVO DEL TORINO - "Cercare di fare una grande stagione, pensiamo partita dopo partita e dopo vedremo".