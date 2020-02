Il Torino riprende gli allenamenti dopo il ko di San Siro con il Milan, ritrova Verdi ma perde Millico e Ola Aina. Il report:



Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della sfida di domenica 23 febbraio contro il Parma. Doppio programma per i granata: sessione di scarico per i calciatori reduci dalla trasferta di ieri sera a San Siro contro il Milan, partita di allenamento contro una selezione della Primavera per gli altri elementi a disposizione. In gruppo anche Verdi, dopo l’attacco febbrile che gli ha impedito d’essere in campo a Milano. Millico si è fermato dopo il riscaldamento per una forma di lombalgia, mentre Aina ha terminato anzitempo la seduta per un affaticamento ai retti addominali.