Alla lista dei giocatori infortunati del Torino si è aggiunto, proprio alla vigilia della partita vinta contro l'Udinese, Simone Verdi. Il trequartista è stato fermato da un problema muscolare alla coscia destra e per questo lunedì non era nemmeno in panchina.



Le condizioni di Verdi sono monitorate giornale per giorno dallo staff medico granata, intanto il calciatore ieri non si è allenato con i propri compagni ma ha svolto solamente delle speicifiche terapie.