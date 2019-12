Simone Verdi, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Nello spogliatoio con i compagni ci siamo fatti i complimenti a vicenda perché sappiamo che era una partita importante dove volevamo dare delle risposte e continuità alla vittoria di domenica scorsa. Ci siamo riusciti con un’ottima partita, rischiando pochissimo, se non nel finale. Adesso dobbiamo continuare così, ci aspetta una partita difficile già da domenica prossima. Vogliamo andare a Verona per fare risultato”.



SULLA SUA CONDIZIONE FISICA - “Sto crescendo fisicamente, partita dopo partita. C’è stato un momento di ambientamento con compagni nuovi. E’ un altro modo di giocare, ora sto bene anche perché il mister mi ha dato fiducia nei momenti difficili. Per cercare di recuperarmi mi ha dato continuità. Ora sto bene e voglio dare il mio contributo anche per vittorie importanti”.