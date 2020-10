Anche contro il Sassuolo Simone Verdi rischia di dover partire dalla panchina. A causa delle varie defezioni in attacco, Marco Giampaolo sembra intenzionato a escludere dall'undici titolare del Torino il suo numero 24, in modo da poter aver un cambio offensivo a partita in corso nel caso in cui le cose si dovessero mettere male.



Nel ruolo di trequartista nel 4-3-1-2 potrebbe quindi essere confermato Sasa Lukic, anche se pure il neo arrivato Amer Gojak ha qualche chance di giocare dall'inizio.