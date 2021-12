Nell'ottica di sfoltire la rosa e risparmiare sugli ingaggi pesanti ai giocatori che non rientrano più nei piani societari, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è ora alla ricerca di una squadra per Simone Verdi. Il trequartista non rientra più nei piani della società granata e da alcune settimane non si vede neanche più al Filadelfia: il calciatore, alle prese con un infortunio muscolare, ha infatti preferito curarsi a Bologna.



Uno degli obiettivo del Torino per la sessione invernale di mercato è quello di trovare una nuova squadra a Verdi.