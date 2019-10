Il trasferimento di Simone Verdi dal Napoli al Torino è stato l'ultimo colpo di mercato messo a segno nella sessione estiva per quanto riguarda i club di serie A. L'attaccante è stato infatti ufficialmente acquistato dai granata a una manciata di minuti dalla chiusura della finestra delle trattative.



Domenica Verdi sarà in campo con la sua nuova maglia numero 24 e affiancherà Andrea Belotti nell'attacco del Torino: il suo obiettivo sarà quello di farsi rimpiangere dal club azzurro e dimostrare che Carlo Ancelotti aveva ragione nel non volerlo vendere