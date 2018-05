Per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione, il Torino ha posato i propri occhi sul giovane ma talentuoso centrale del Santos Lucas Verissimo. Il ventiduenne difensore brasiliano non è però in possesso del passaporto comunitario, per poterlo acquistare la società granata dovrà prima liberare un posto da extracomunitario in rosa.



A liberare questo posto, che potrebbe quindi permettere al Torino di acquistare Verissimo, sarà Abou Diop. Il contratto dell'attaccante senegalese, cresciuto nella Primavera granata e che nelle ultime stagioni è sempre stato ceduto in prestito tra serie B e serie C (quest'anno era al Bassano Virtus), scadrà il 30 giugno: il Torino non lo rinnoverà, in questo modo con la partenza a parametro zero di Diop sarà possibile portare avanti la trattativa per Verissimo.