Allenamento per il Torino in vista del derby di sabato contro la Juventus (calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino). Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Ansaldi non ha preso parte alla seduta odierna causa sindrome gastro-intestinale. Nkoulou ha continuato il suo programma personalizzato, terapie per Singo. Milinkovic-Savic, infine, è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Domani in calendario una sessione di lavoro pomeridiana.