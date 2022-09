Potrebbe essere Aleksej Miranchuk la mossa a sorpresa di Ivan Juric per la partita di domani del suo Torino contro il Napoli. Il trequartista russo ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre un mese e al Maradona potrebbe giocare dal 1'.



A lasciare il posto a Miranchuk dovrebbe essere Nemanja Radonjic mentre è confermato Nikola Vlasic. In attacco tornerà dal primo minuto Antonio Sanabria, partito dalla panchina contro il Sassuolo, nell'ultima giornata di campionato.