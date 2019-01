C'era anche Urbano Cairo ieri pomeriggio al Filadelfia a osservare da vicino la preparazione del suo Torino in vista della partita di domenica contro la Fiorentina, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il patron granata, al termine dell'allenamento, ha colto l'occasione per fare il punto sul mercato con l'allenatore Walter Mazzarri.



Presidente e tecnico hanno parlato delle diverse trattative, in particolare di quelle in uscita: nelle prossime settimane dovrebbe lasciare il Torino con la formula del prestito Simone Edera, per il momento non sono invece previsti colpi in entrata.