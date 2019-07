Nei prossimi giorni il Torino dovrebbe mettere a segno una doppia operazione in uscita: gli ormai ex Primavera Erick Ferigra e Ben Kone sono infatti ormai pronti a iniziare una esperienza nel campionato di serie B.



Ferigra ha trovato l'accordo con l'Ascoli, Kone quello con il Cosenza. Entrambi i giocatori lasceranno il Torino con la formula del prestito: la società granata crede molto in loro e per questo non vuole perderli.