Al Torino, fino a questo punto della stagione, Mergim Vojvoda lo abbiamo sempre visto impiegato sulla fascia: spesso a destra, in qualche rara occasione anche a sinistra. Con la sua Nazionale, quella del Kosovo, è stato invece utilizzato in un altro ruolo: difensore centrale.



Un esperimento riuscito nella partita vinta da Kosovo per 4-0 contro la Lituania e che Davide Nicola, in caso di emergenza, potrebbe replicare anche al Torino, considerato che il titolare sulla fascia destra è Wilfried Singo.