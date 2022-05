Mergim Vojvoda è stato uno dei giocatori del Torino che in questa stagione più è cresciuto e più ha stupito. Da quando Ivan Juric lo ha dirottato sulla fascia sinistra il terzino titolare non ha più perso il posto da titolare e ha offerto una serie di buone prestazioni.



Non è un caso che diverse società abbiano posato i propri occhi su di lui ma il Torino non ha intenzione a cederlo: Vojvoda sarà confermato alla corte di Ivan Juric anche nella prossima stagione.