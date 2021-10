Nei minuti finali di Milan-Torino, il tecnico Ivan Juric ha mandato in campo anche Simone Zaza: per l'attaccante è stata la prima presenza in questa stagione con la maglia granata. L'infortunio al ginocchio patito alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Cremonese lo ha tenuto ai box per diverse settimane, una volta tornato a disposizione è stato però chiuso dalla concorrenza di Antonio Sanabria e di Andrea Belotti.



Ora Zaza dovrà riuscire a convincere Juric a concedergli maggiore spazio: non sarà semplice e il modulo che prevede un solo centravanti che adotta Juric non lo aiuta di certo.