Al San Paolo il Torino gioca con la coppia formata da Andrea Belotti e Simone Zaza in attacco dal primo minuto. Non succedeva da addirittura quattro mesi: dallo scorso 30 ottobre, il giorno di Lazio-Torino 4-0.



Walter Mazzarri ha sempre considerato i due attaccanti uno come l'alternativa all'altro e raramente li ha fatti giocare insieme. Moreno Longo, invece, sin dalla sua prima conferenza stampa ha espresso il desiderio di giocare con due punte e oggi ha scelto di schierare sia Zaza che Belotti.