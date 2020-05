Dopo due stagioni deludenti, la prossima estate Simone Zaza potrebbe lasciare il Torino. Sulle tracce dell'attaccante lucano c'è il Benevento, squadra a un passo dalla promozione in serie A.



Zaza potrebbe essere il regalo del presidente Oreste Vigorito al tecnico Pippo Inzaghi per la promozione. Il Torino lascerà partire il giocatore solamente a titolo definitivo: l'obiettivo di Urbano Cairo è quello di recuperare i 14 milioni spesi per acquistarlo dal Valencia.