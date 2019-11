Con l'esclusione di Simone Zaza da Genoa-Torino, Walter Mazzarri ha dato un chiaro segnale: il numero 11 non è indispensabile. Un segnale che in chiave mercato si traduce con un concetto semplice: a gennaio, quando il mercato riaprirà, Zaza può anche partire.



A patto che arrivi un'offerta adeguata (Urbano Cairo vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro) e nel caso venga individuato la giusta alternativa. Se una di queste due condizioni non si dovesse verificare, Zaza resterà al Torino almeno fino al termine della stagione.