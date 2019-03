Simone Zaza è uno dei giocatori del Torino che, in questa stagione, più sta deludendo. Poche prestazione convincenti, appena due gol (entrambi al Chievo Verona, uno all'andata e uno al ritorno) e tanta panchina: la società granata lo ha preso la scorsa estate dal Valencia con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, a fine stagione l'attaccante lucano diventerà quindi a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Torino. Ma potrebbe restarlo per poco.



Se dovesse arrivare l'offerta giusta, infatti, Zaza la prossima estate potrebbe essere ceduto (Patrick Cutrone sarebbe l'alternativa): tra le società che potrebbe puntare sul centravanti per rilanciarlo c'è il Sassuolo.