Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico. Terapie e programma personalizzato per Zaza, solo cure per Djidji causa affaticamento muscolare alla coscia sinistra: le condizioni del difensore verranno monitorate di giorno in giorno. Baselli e Lyanco sono rientrati in gruppo e hanno svolto l’intera seduta con i compagni. Per domani in calendario una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di sabato 18 gennaio a Reggio Emilia contro il Sassuolo.