Simone Zaza è uno degli attaccanti che la Juventus starebbe seguendo per rinforzare la squadra di Andrea Pirlo. A riportare questa notizia è l'edizione odierna di Tuttosport.



Zaza, che in bianconero ha già giocato nella stagione 2015/2016, non sarebbe la priorità per l'attacco ma una delle alternative nel caso gli obiettivi principali non dovessero concretizzarsi. L'attaccante al Torino sta faticando a imporsi e non è mai riuscito a integrarsi con la tifoseria: una sua cessione a gennaio non è quindi da escludere.