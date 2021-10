Sono tanti i calciatori del Torino che da settimane sono alle prese con i vari infortuni, tra questi c'è anche Simone Zaza, fermo dalla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Cremonese per un problema al ginocchio.



Ieri, per la prima volta, l'attaccante è tornato a lavorare almeno in parte con i propri compagni di squadra: una buona notizia per Ivan Juric che spera di avere a disposizione Zaza per la partita contro il Napoli, la prima gara del Torino alla ripresa del campionato.