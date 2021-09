In presenza (evento a numero chiuso per normative Covid 19): 2 le tipologie di Ticket: Corporate pass (150,00 € comprensivo di accesso area food & beverage con Lunch incluso per 2 gg) Delegate Pass (gratuito previa richiesta di accredito sul sito ufficiale)

Online: con disponibilità illimitata acquistando il Digital Pass (20,00 €) che permetterà l’accesso al live streaming, al networking con la rete di professionisti partecipanti fino al 31/12/21.

Social Football Summit è un evento ideato e organizzato da Social Media Soccer Srl

La quarta edizione del Social Football Summit è alle porte. L’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato alla Football Industry annuncia l’edizione 2021, per quest’anno con una grande novità: #SFS21 si sdoppierà in versione sia offline che online in quella che viene definita unaCentinaia di Top Speaker e migliaia di partecipanti nelle precedenti edizioni, l’ultima della quale (SFS20) in versione interamente online per il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19. Ora ilè pronto a tornare in modalità offline ed anzi raddoppia il suo raggio d’azione.L’evento che si terrà nella prestigiosa cornice dellopotrà anche essere seguito da ogni parte del mondo in modalità online, dando a tutti l’opportunità di connettersi e seguire il live streaming, interagire con gli altri partecipanti, brand, partner e speaker.Nato nel 2018, Social Football Summit in pochi anni è diventato un punto di riferimento professionale del settore calcio e sport in generale. Attraverso i contributi e le anticipazioni di Club, Federazioni, media e aziende, presenta le tendenze e le innovazioni del mercato. Organizzato da Social Media Soccer, SFS è un appuntamento in cui networking, opportunità e formazione nell’ambito della Football Industry sono al centro dell'esperienza.Durante la scorsa edizione, sono intervenuti in qualità di partner e/o speaker: Istituzioni, FIGC, Lega Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Roberto Mancini, Walter Sabatini, Luigi De Laurentiis, Lele Adani, Pierluigi Pardo, Massimo Caputi, Club italiani ed internazionali, Sky Sport, TIM, Coca Cola, Sony Playstation, Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e molti altri.4 le linee strategiche del programma che verranno discusse in specifici talk con tanti altri grandi ospiti:Due le modalità per seguire l’evento:Programma, elenco degli speaker, ticket e tutto il resto delle informazioni sulle modalità di collaborazione e iscrizione, sono disponibili sul sito ufficiale di #SFS21: www.socialfootballsummit.com press@socialfootballsummit.comwww.socialfootballsummit.com