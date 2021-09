Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, parla dei nerazzurri alla BoboTv: "Partita di intensità e qualità incredibile. Con i concetti degli allenatori che vogliono pressione, recupero palla. Barella ha fatto una partita perfetta. Poi ci sono stati dei momenti, l'Atalanta è cresciuta perché fa la sua partita, ma alla fine è venuta fuori la concezione degli allenatori. Dimarco ha cambiato la partita. Gasperini ha subito un po' il colpo, i cambi dell'Inter hanno reso la squadra incontenibile anche per l'Atalanta. Il rigore? Se tutti danno la palla a lui è perché vuol dire che quella era la decisione e loro erano contenti di come tira anche in allenamento".