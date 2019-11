Dopo la sosta la Lazio avrà bisogno di loro. Inzaghi li aspetta, lo ha già sottolineato in conferenza stampa, dopo la vittoria maturata contro il Lecce. Per la corsa Champions non può fare a meno di nessuno, specialmente di due titolari.



TORNANO DOPO LA SOSTA - L’obiettivo di Simone Inzaghi è recuperare, entro la ripresa del campionato, Adam Marusic e Stefan Radu. I due, oggi, si sottoporranno a nuovi esami presso la clinica di riferimento della Lazio: si spera di registrare miglioramenti, al netto della lesione di primo grado che li ha colpiti. Non può fare a meno di loro, il mister, la coperta rischia di essere corta.