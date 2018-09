Dopo la sosta riparte finalmente il campionato, dunque non poteva esserci momento migliore per tornare a proporvi la rubrica tutta rosa del weekend dedicata alle 'nostre' tifose, quelle che non sono vip e nemmeno delle wags, quelle che potreste incontrare sedute accanto a voi proprio allo stadio mentre tifano i colori della squadra del cuore e ce n'è davvero per tutti i gusti: ragazze più spontanee acqua e sapone e altre invece più attente al look e al selfie perfetto, ma tutte hanno in comune la passione per il pallone e sono tutte a loro modo bellissime.

Nella gallery di oggi ci sono juventine, due laziali, milaniste, una romana con tanto di casco dedicato alla sua 'Maggica', una prorompente bellezza napoletana e per finire sei interiste.

Menzione speciale per una juventina, la quale per festeggiare l'arrivo di CR7 si è addirittura fatta disegnare, come promesso, sulla pelle la maglia di Ronaldo... giudicate voi stessi il risultato!

Scegliete la vostra tifosa preferita e votatela nella sezione commenti, la tifosa che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della prossima settimana, ma non siate troppo severi nei vostri giudizi - non state ammirando delle modelle - ma nemmeno esagerati o eccessivi nei 'complimenti', altrimenti non vi pubblichiamo; mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto che ci inviate con l'hashtag #TifoseCM: buon tifo a tutte!