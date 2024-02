Torneo di Viareggio, domina l'Africa: vincono i nigeriani del Beyond Limits, record negativo in 70 anni per l'Italia

La squadra del Beyond Limits, proveniente dalla Nigeria, vince la 74esima edizione del Torneo di Viareggio grazie alla vittoria per 2-0 in finale sul Brazzaville, squadra del Congo: allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago i nigeriani (foto Instagram Viareggio Cup) si aggiudicano il titolo che nelle ultime due stagioni è stato vinto dal Sassuolo, grazie ai gol di Arierhi e all'autogol di Mafolou, sancito dal triplice fischio dell’arbitro Marinelli. La vittoria di una formazione straniera alla Coppa Carnevale mancava dal 2013, quando fu l’Anderlecht ad imporsi.



ITALIA, RECORD NEGATIVO - Dominio africano in Toscana. Il torneo di Viareggio ha espresso 4 semifinaliste africane, con tre nigeriane e una congolese: è la prima volta nella storia che accade, ma è anche la prima che in oltre 70 anni una squadra italiana non figura tra le prime 4. Le ultime ad arrendersi sono state il Torino, sconfitto 2-1 dal Beyond Limits, e la Rappresentativa di serie D, piegata 4-3 dopo i calci di rigore dal Centre National Brazzaville. Campanello d’allarme per il calcio giovanile italiano, anche a causa di una partecipazione più rara a causa dei pochi campi in cui disputare le partite e i tanti impegni in pochi giorni.