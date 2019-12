Comunque vada, la prossima squadra di Zlatan Ibrahimovic sarà in Serie A. È stato lo stesso giocatore a svelare il clamoroso retroscena, dalle pagine di GQ. "Ci vediamo in Italia, vado a giocare in una squadra che deve vincere di nuovo". Messa così, sembra un'ennesima dichiarazione d'amore per il Milan, che scompiglia le carte in tavola, perlomeno nelle valutazioni dei trader. Ieri gli analisti davano il Bologna favorito come prossima destinazione, a 1,90, seguito dal Milan a 2,25. Oggi la situazione si è ribaltata completamente: i rossoneri conducono le scommesse a 1,40, gli emiliani inseguono a 2,50, secondo Agipronews.