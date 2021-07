Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino continua a lavorare per regalare al nuovo allenatore Ivan Juric l'esterno della Juventus Marko Pjaca. I due club non hanno però ancora trovato l'accordo sulla formula: il presidente granata Urbano Cairo vorrebbe il croato in prestito gratuito con diritto di riscatto, mentre Cherubini e Nedved spingono per inserire l'obbligo di riscatto dopo il prestito annuale.

Massimiliano Allegri non ha intenzione di puntare su Marko Pjaca, che anche a causa dei numerosi infortuni non è mai stato in grado di mettere in mostra tutte le sue qualità in Serie A.