: sono i tre volti nuovi portati al Torino danegli ultimi dieci giorni. Una mezzala e due terzini, uno per la fascia sinistra e uno per quella di destra: il Toro dista iniziando a prendere forma, anche se mancano ancora alcuni tasselli importanti, su tutti il regista per il suo 4-3-1-2. Davide Vagnati ha già trovato l’accordo con lo svincolatoma, allo stesso tempo, sta portando avanti la trattativa per il giovane e prometteteMa il vero sogno (di Giampaolo e non solo) è un altro:L’uruguaiano diventato grande proprio sotto la guida del neo tecnico granata ai tempi della Sampdoria sarebbe per il Torino un grande colpo di mercato. Vagnati ci sta provando a convincere l’Arsenal a cedere il giocatore in prestito con l’opzione per il diritto di riscatto in favore dei granata, ma portare a termine questa operazione non sarà affatto semplice. Eppure, riuscendo a far abbassare i prezzi di Rodriguez e Linetty a Milan e Sampdoria, ma anche battendo la concorrenza dell’Atalanta per Vojvoda.Ha qualità e sa fare bene il proprio lavoro il nuovo dt granata, per riuscire a prendere Torreira serviranno però soprattutto i milioni di. E parecchi., un calciatore capace di dare del tu al pallone e di dirigere il gioco. Avrebbe quel giocatore che manca da tanto, troppo, tempo.