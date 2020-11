Domenica pomeriggio, a San Siro contro l’. In pochi ci avrebbero scommesso. Eppure il Gallo è sempre lì, con la maglia numero 9 granata addosso che toglie solo quando deve indossare quella azzurra della Nazionale., in un mondo del calcio sempre più dominato dal denaro, dall’idea che “vincere è l’unica cosa che conta”, lontano dai valori dello sport e dalla sua concezione più romantica, Belotti è l’eccezione.Legarsi al Torino, diventare un tutt’uno con la squadra, la sua storia, i suoi valori non è scontato ed è ancora più complicato farlo a questo Torino che, quando va bene, staziona a metà classifica: anche per questoAvrebbe bisogno di una squadra capace di esaltare al meglio le sue qualità e in grado di farlo competere per obiettivi ben più nobili che la salvezza o una posizione di metà classifica. Eppure, nonostante lo stesso Gallo sia probabilmente consapevole di tutto ciò, finora ha sempre voluto sposare la causa Toro, forse con l’illusione di poter sovvertire l’ordine delle cose, di poterlo trascinare in alto, di realizzare i sogni suoi e dei tifosi con la maglia granata addosso.: anche per questo non c’è tifoso che dopo queste prime 200 partite non speri che ne giochi almeno altre 200 al Toro. Un Toro però differente dall’attuale, uno all’altezza del suo capitano. Perché questo Torino da bassa classifica Belotti non se lo merita.