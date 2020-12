Sembra che si stia parlando della Sicilia raccontata da Giuseppe Tomasi de Lampedusa nel suo Il Gattopardo, invece qui si parla proprio del Torino. Quella domenica 7 dicembre del 2008, allo stadio Olimpico (all’epoca ancora non ribattezzato Grande Torino) andò in scena una pesante contestazione nei confronti die della squadra, che era appena stata sconfitta per 4-1 dallae si trovava in zona retrocessione. Ieri al Filadelfia c’è stata un’altra contestazione, sempre nei confronti di Cairo e della squadra, che ancora una volta è in zona retrocessione.Eppure in questi 12 anni sono cambiati i direttori sportivi, gli allenatori, i calciatori, ci sono state un paio di comparsate in Europa League (più che positiva la campagna europea del 2014/2015, tutt’altro che memorabile quella della scorsa stagione, conclusasi ancora prima di iniziare veramente), ma anche diverse stagioni deludenti (alcune proprio pessime, come quella 2010/2011, chiusa all’ottavo posto in serie B)., non a caso ieri contestato a gran voce dai 300 tifosi presenti alla manifestazione e invitato a cedere la società, che in questo arco di tempo non è mai riuscito a far fare un vero salto di qualità al suo Torino.: non ha uno stadio di proprietà, non ha un centro per le giovanili, il Filadelfia è stato ricostruito (grazie all’omonima Fondazione di cui il Torino è solo una delle componenti) ma non è ancora stato completato, in società mancano figure di riferimento nei quali i tifosi possano riconoscersi (vedialall’). E come 12 anni fa rischia la retrocessione. Tutto è cambiato ma tutto è rimasto uguale.