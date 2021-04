i tifosi dello ricordano per le cavalcate sulle fasce, il gol nell’unico derby vinto negli ultimi 26 anni, quello al San Mames che ha permesso di battere l’e, ora, anche per la rete almessa a segno con la maglia dell’che ha permesso di mantenere a 5 le lunghezze di distacco della zona retrocessione. La vittoria contro l’di sabato scorso e la sconfitta della formazione sarda il giorno dopo non bastano di certo per essere certi della permanenza in serie A ma di certo aiutano ad arrivare alla partita contro la Roma con maggiore serenità. E proprio la sfida contro i giallorossi potrebbe essere quella decisiva per rimanere in A.Battere la, una delle cosiddette grandi del campionato che ha appena conquistato il pass per le semifinali di Europa League, potrebbe sbloccare definitivamente un Torino che,(la media punti lo dimostra). Al Toro di Nicola manca solo un successo contro una grande, la sfida contro i giallorossi potrebbe servire anche ad abbattere questo tabù.Allo stesso tempo, che approfittando dello scontro diretto tra di loro e della partita sulla carta complicata di Belotti e compagni, sperano entrambe di recuperare qualche punto proprio al Torino. Nello sport la testa conta spesso più delle gambe, dopo questa giornata di campionato riuscire a non perdere nemmeno un punto dalle inseguitrici sarebbe fondamentale per il morale e per scacciare le ultime paure.