Lo 0-4 incassato dal Napoli dovrebbe essere l’aspetto peggiore della partita di ieri. Invece non lo è stato.: vedere uno stadio per tre quarti azzurro, sentire i fischi alla lettura della formazione del Torino, ascoltare il coro “La capolista se ne va” sovrastare quelli lanciati dalla Maratona.. Vero che tra i tifosi c’è un più che giustificato entusiasmo e voglia di vedere dal vivo Osimhen e compagni ma, come ha sottolineato ancheal termine della partita,”.Ci sono ancora, nonostante siano in numero sempre minore, ma, più che dalla squadra. Che Cairo non sia amato dalla tifoseria granata è cosa nota e il, soprattutto dopo l’ormai celebre “esperimento sociale” in Curva Primavera: non è un caso che quest’anno si sia registrato ilche lo stadio sia praticamente sempre vuoto e che per riempirlo servano i tifosi della squadra ospite. Altro che lo 0-4, la vera sconfitta del Torino è questa.Riportare i tifosi allo stadio, riavvicinarli almeno alla squadra dovrebbe essere ora il principale obiettivo in casa Torino: la partita contro il Napoli di ieri lo ha dimostrato. Giocare in trasferta una gara casalinga per una squadra con la storia del Toro, per una piazza come quella granata, è la sconfitta più pesante di tutte.