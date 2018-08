Dopo aver chiuso per l'ennesima scommessa, il difensore Koffi Djidji, ora finalmente al Torino potrebbe arrivare una certezza: Roberto Soriano. Un giocatore così a Walter Mazzarri farebbe davvero comodo per il suo 3-5-2, con Daniele Baselli comporrebbe una coppia di mezzali perfette, brave negli inserimenti, nelle conclusioni dalla distanza e capaci di garantire un buon numero di reti stagionali. Ma soprattutto, Soriano non sarebbe l'ennesimo punto interrogativo di questo mercato, il giocatore che si spera possa fare bene in serie A dopo discrete (neanche eccezionali) stagioni in campionati minori.



Insomma, Soriano sarebbe l'uomo giusto per il Torino, il giocatore che potrebbe in parte affievolire la delusione dei tifosi per un mercato finora non particolarmente esaltante. Ha già dimostrato il proprio valore in serie A con la maglia della Sampdoria, ha accumulato una buona esperienza a livello internazionale con il Villareal e può anche vantare diverse presenze in Nazionale: Soriano potrebbe quindi aiutare il centrocampo a fare quel salto di qualità che i tifosi attendono.



Alla chiusura della sessione estiva di calciomercato mancano ormai poche ore è presto si saprà se Soriano arriverà o no al Torino. Non è né Messi, né Cristiano Ronaldo, ma è il giocatore che può alimentare la speranza che quello che inizierà domenica conto la Roma non sarà il solito campionato anonimo di metà classifica, ma che il Torino possa per lo meno lottare fino alla fine per la qualificazione all'Europa League.