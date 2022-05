I tifosi, la squadra, i fiori, la messa, la lettura dei nomi alla lapide, il silenzio per il, poi i cori e gli applausi per i protagonisti del Toro attuale: è stato ildel ritorno alla tradizione, dopo due anni in cuie compagni sono stati onorati in maniera diversa ma comunque non meno sentita. Per diversi motivi questa è per i tifosi del Toro una giornata unica, diverse da tutte le altre, ma il giorno dopoCi ha lasciato l’incessante pellegrinaggio dei tifosi fin dalla mattina e. Non se l’aspettava una giornata così o forse non sapeva cosa aspettarsi. “Vediamo là che emozioni proverò” aveva dichiarato qualche giorno fa l’allenatore croato, l’espressione del volto quando si è trovato di fronte alla lapide, spalla contro spalla con i tifosi che in religioso silenzio, come lui, ascoltavano quei 31 nomi letti da Belotti, la dice lunga su ciò che ha provato. “Sono sensazioni diverse da tutte quelle che ho provato finora. Sono molto emozionato” ha poi spiegato prima di salire sul pullman.Questo 4 maggio ci ha poi lasciatoapplausi, cori, pacche sulle spalle, richieste di selfie e autografi e soprattutto richieste di restare. Non sappiamo se rinnoverà il contratto ma la giornata di ieri non può certo averlo lasciato del tutto indifferente. Poi cdurante la sua omelia: “Entrate in questo progetto, siatene fieri. Non vi sarà chiesto di essere del Toro, per quello ci siamo già noi. Ma vi si chiede di essere da Toro. Servono alcune caratteristiche: l’impegno e la lealtà. Se ci saranno, allora si potrà costruire. Adesso vi lancio una sfida:. Chiaro i principali destinatari di questo messaggio fossero Belotti e Bremer (ma non solo), se la sentiranno di raccogliere questa sfida?