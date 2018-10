In questo momento in Nazionale non c'è proprio spazio per Andrea Belotti. Neanche i forfait di Patrick Cutrone e Simone Zaza hanno aperto le porte di Coverciano al capitano del Torino, Roberto Mancini gli ha infatti preferito Kevin Lasagna, alla prima chiamata in Azzurro. “Non è al massimo della condizione, ho preferito lasciarlo a casa e allenarsi per tornare quello che era qualche tempo fa” ha spiegato il ct dell'Italia in conferenza stampa, parlando proprio della scelta di non chiamare il Gallo. Ma davvero, al netto anche delle indisponibilità di Cutrone e Zaza, Belotti non meritava la convocazione?



Vero che Belotti in questo inizio di stagione non è stato quel bomber implacabile conosciuto due stagioni fa, altrettanto vero che dal punto di vista fisico, a dispetto di quanto dichiarato da Mancini, sta bene e la dimostrazione è il fatto che finora Walter Mazzarri lo abbia sempre schierato titolare e non lo abbia mai sostituito in queste prime otto giornate di campionato. Ha segnato solo due gol finora, un bottino certamente povero ma comunque superiore a quello di Lasagna che è fermo a uno. Non sarà il miglior Belotti di sempre, quello di questo periodo, ma non è neanche un giocatore da accantonare, considerato anche che, oltre al già citato Lasagna, Mancini ha chiamato in Azzurro anche quel Sebastian Giovinco che da ormai quasi quattro anni ha scelto, legittimamente, di misurarsi in campionato, la MLS americana, neanche lontanamente paragonabile alla serie A italiana.



Belotti avrebbe meritato maggiore considerazione da parte da Mancini, così come per il reparto arretrato l'avrebbe meritata Armando Izzo, protagonista di un ottimo inizio di stagione con il Torino. Il centrale ex Genoa, nonostante le ottime prestazioni, non è stato inserito nella prima lista dei convocati e, dopo che Alessio Romagnoli ha abbandonato il ritiro di Coverciano, gli è stato preferito Lorenzo Tonelli.