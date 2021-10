Con l’ipotesi di un possibile addio del Gallo a fine stagione tutti avevano iniziato a fare i conti ma in fondo non c’è tifoso che non avesse dentro di sé la speranza che alla fine il Gallo decidesse ancora una volta di restare e, di conseguenza, di rinnovare il contratto. E’ per questo che sentire e leggere le parole di Cairo fa ancora più male.Certo, l’ultima parola non è ancora stata detta eIl Gallo pubblicamente non ha mai rilasciato una dichiarazione riguardo al suo futuro e al rinnovo del contratto, ne ha parlato con, con i dirigenti, ma quello che pensa non lo ha mai confidato alla stampa né ai tifosi. Non un’intervista, neppure un post sui social. Ha però messo immediatamente le cose in chiaro con Juric, spiegandogli di essere pronto a dare tutto per il Toro nel corso della stagione e di voler decidere a fine campionato cosa fare nel suo futuro.Lo stesso Juric, che appena arrivato al Torino aveva tirato le orecchie al centravanti (in quel momento in vacanza dopo l’Europeo vinto con l’Italia) perché non gli aveva ancora fatto sapere se volesse restare o andare via, ha poi fatto un passo indietro, elogiando le qualità umane di Belotti non appena ha avuto modo di parlarci insieme e di vederlo al lavoro in allenamento. L’allenatore croato è rimasto impressionato dalla grinta e dall’impegno messo in ogni allenamento da Belotti, tanto da non aver avuto alcun dubbio nel schierarlo sempre titolare nelle prime uscite stagionali, prima che l’infortunio al perone lo costringesse ai box.Ora, che l’amore dei tifosi posso incidere nella scelta finale di Belotti, che il “progetto Juric” possa stimolarlo.