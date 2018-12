Simoneche verticalizza per Andrea, il Gallo che incrocia con il destra e fulmina il portiere avversario: un gol così, con i due attaccanti protagonisti, i tifosi dello aspettavano da metà agosto, proprio da quando l’ex Valencia è approdato sotto la Mole. Prima di vedere una combinazione tra i due, conclusa con il gol, è stato però necessario attendere l’avvicinarsi del Natale. Già, perché finora i due attaccanti, quando sono stati schierati insieme da Walter, non sempre hanno convinto: anzi, nelle prime settimane hanno spesso deluso tanto che l’allenatore toscano è ricorso alla coppia Belotti-Zaza solamente quando non aveva altre soluzioni.Da qualche settimana, invece, i due hanno iniziato a mostrare una buona intesa e contro il Sassuolo hanno finalmente convenzionato una rete tutta loro. Un gol che non è bastato al Torino per vincere ma questo è un altro discorso, che non c’entra con il feeling finalmente trovato da Belotti e Zaza, semmai con lo spirito troppo difensivista con cui la squadra di Mazzarri ha giocato dopo lo 0-1.Questi primi mesi di Simone Zaza al Torino non sono certo stati positivi, anzi, l’attaccante ex Valencia è uno di quei calciatori che finora hanno più deluso e non può bastare la buona prestazione contro il Sassuolo per garantirgli una maglia da titolare anche in futuro. Ma ora il Torino, che nel frattempo è scivolato all’undicesimo posto in classifica, ha bisogno di vincere e di segnare (cosa che nelle ultime settimane ha faticato molto a fare): la coppia Belotti-Zaza, se supportata da Iago Falque nella posizione trequartista, può aiutare in questo. Ora che il Torino ha un gran bisogno dei tre punti,