Sul mercato. Di nuovo. Con diverse squadre interessate ad acquistarlo. Di nuovo. Senza avere una vera occasione al Torino. Di nuovo. La storia di Kevin Bonifazi con la maglia granata continua a essere fatta di più bassi che alti, come le trattative per una sua cessione già in questo mercato di gennaio dimostrano: eppure il difensore è un calciatore giovane ma che ha già dimostrato di poter essere protagonista in positivo con la maglia granata e che, quando è stato impiegato nei preliminari di Europa League e nelle prime giornate di campionato, ha sempre offerto buone prestazione. Tranne che contro il Lecce (alla terza giornata), partita nella quale nella furono però in molti a deludere.



Da quel momento in poi di Bonifazi si sono di fatte perse la tracce: è stato scavalcato nelle gerarchie da Bremer, oltre che da Lyanco, e non è più sceso in campo. Nemmeno per uno spezzone di partite. Inevitabile che ora sia tornato tra i possibili partenti. Eppure Bonifazi un’altra chance la meriterebbe, così come l’hanno avuta altri suoi compagni di squadra nonostante prestazioni insufficienti. Mazzarri per non sembra “vedere” il suo numero 14 e ora Atalanta, Fiorentina e Spal sono tornate alla carica per averlo.



Al momento sembra improbabile che Bonifazi possa restare al Torino, ma non è impossibile: la squalifica di Bremer e l’infortunio di Lyanco potrebbe permettergli di rivedere il campo contro la Roma in campionato e contro il Genoa in Coppa Italia. Se il difensore dovesse sfruttare al meglio le eventuali occasioni, il suo futuro potrebbe essere ancora in granata. In caso contrario partirà e il Torino rischierà di doverlo rimpiangere.