Toromania: Buongiorno e Bellanova in panchina, meno male che hanno preso parte a questo scempio

Redazione Calciomercato

in Germania, di fatto, sono andati in vacanza. Nessuno dei due è mai sceso in campo in questo Europeo, nessuno dei due è stato mai preso in considerazione dal ctanche se lo avrebbero meritato. Sulla fascia destraha fornito prestazioni negative in serie e Bellanova sarebbe potuto essere una valida alternativa, Buongiorno avrebbe meritato una chance almeno contro la Svizzera, al posto di. Ma a ben vedere, per il Torino è forse stato meglio che i due difensori non siano mai scesi in campo.

In questa Italia priva di idee e apparsa allo sbando, avrebbero faticato pure Buongiorno e Bellanova, non sarebbero riusciti a emergere, come d’altronde accaduto anche tutti gli altri Azzurri (eccetto Donnarumma) e il rischio di fare qualche figuraccia, non per colpe proprie, sarebbe stato molto alto. Anche guardando l’aspetto economico è stato meglio vederli in panchina, perché molto difficilmente il valore dei loro cartellini sarebbe lievitato.Certo l’amarezza per entrambi rimane, la delusione per un’avventura a Euro 2024 terminata troppo presto e per non essere mai scesi in campo. Entrambi hanno però le qualità e l’età per diventare dei pilastri anche della Nazionale del futuro, per riprendersi le proprie rivincite con la maglia Azzurra. E si spera che il loro futuro in Azzurro continui a passare delle ottime prestazioni in granata. Un discorso che vale soprattutto per Buongiorno perché, come diceva Juric, un giocatore con la sua storia dovrebbe essere incedibile per il Torino.