La cena di squadra organizzata dal capitano Andreae le parole spese da Iagoin conferenza stampa che, con un tono convinto di voce e lo sguardo sicuro, ha affermato di essere certo di potersi togliere diverse soddisfazioni con la maglia delNel giro di poche ore sono arrivati importanti segnali nell'ambiente granata da parte di due dei giocatori più importanti della rosa: le dichiarazioni rilasciate dallo spagnolo, la serata organizzata dal Gallo, testimoniano che la sconfitta di una settimana fa contro il Parma non ha solamente deluso i tifosi ma anche gli stessi calciatori che, ora, sono pronti a ripartire per pNelle ultime settimane la squadra granata era riuscita a cambiare marcia, aveva offerto ottime prestazioni, anche se non sempre accompagnate dalle vittorie e dopo la partita contro la Sampdoria era anche riuscita ad agguantare la zona Europa League. Poi il blackout casalingo contro il Parma che ha, comprensibilmente, fatto riaffiorare il malumore di un piazza delusa da una serie di stagioni mediocri che hanno fatto scemare sempre di più l'entusiasmo: il numero in calo di abbonamenti venduti, le petizioni contro il presidente Urbanone sono le prove.Per ritrovare quell'entusiasmo intorno al Torino, che si sta sempre di più perdendo, servono i risultati e per far sì che questi arrivino serve, anche, quell'unità d'intenti dentro lo spogliatoio e quell'affiatamento che serate come quella di ieri (con la cena di squadra in un locale del centro città) non possono far altro che aumentare. Nello spogliatoio granata c'è voglia di fare qualcosa di importante e