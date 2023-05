e noi dobbiamo lavorare in base ai nostri ricavi, alle nostre potenzialità”. Parole queste pronunciata daquando, alla Milano Football Week, gli è stato chiesto cosa mancasse alla sua creatura calcistica per fare quel salto di qualità che i tifosi da anni attendono (e che lo stesso presidente aveva promesso nei primi anni della sua gestione). E chi se lo scorda il fallimento del 2005, quell’estate pazzesca in cui in poche settimane si passò dal paradiso all’inferno, dalla promozione in A conquistata dopo la doppia finale playoff con ilalla quasi sparizione del Toro dalle mappe calcistiche. Se non ci fossero stati i famosi lodisti, gli unici a presentare una proposta per salvare la squadra granata, si sarebbe (forse) ripartiti dai dilettanti. Cairo arrivò poco dopo, quando la squadra era stata salvata e l’iscrizione alla Serie B ottenuta.. E il club dinon si trova ora di nuovo sull’orlo del fallimento per le spese sostenute.è un dato di fatto che il salto di qualità il Torino non è mai riuscito a farlo e bisognerebbe riflettere più che altri sugli errori commessi in questi anni che non hanno mai permesso che si concretizzasse.Un modo per provare a compiere quel balzo in avanti per crescer la società lo ha suggerito lo stesso Cairo: “Dobbiamo investire sui giovani e sulle strutture che ci possono permettere di fare meglio”: la società granata non ha un solo impianto di proprietà (sede e stadio sono in affitto, il Robaldo è ancora un progetto dopo anni e il Filadelfia è di proprietà dell’omonima Fondazione, di cui il Torino fa parte)., dalla Scuola calcio alla Primavera,basti pensare che le varie squadra giocano in campi diversi, sparsi non solo città per la città ma anche per il Piemonte. La Primavera del Toro è l’unica formazione del campionato a giocare in trasferta anche le gare casalinghe: quest’anno lo stadio di casa è il Piola di Vercelli, lo scorso anno era il Pozzo di Biella. E pensare che il Filadelfia era stato ricostruito anche per far giocare la Primavera.