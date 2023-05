Verona-Torino è il lunch match di domenica 12 maggio e valido per la 35esima giornata di Serie A. I padroni di casa di Marco Zaffaroni sono riusciti nella rimonta magica sul quart'ultimo posto e si sono tirati fuori dalla zona retrocessione con lo Spezia che alla vigilia del turno restava a 3 punti di distanza. Ivan Juric, invece, ha da tempo abbandonato obiettivi stagionali, ma davanti ai granata rimane la chance di un ottavo posto che nobiliterebbe la stagione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Torino, con calcio d'inizio alle 12.30 di domenica 14 maggio al Bentegodi di Verona sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.