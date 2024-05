Toromania: che invidia per l'Atalanta...

ha alzato al cielo l’Europa League, ilspera di arrivare nono in classifica e che questa posizione possa bastare per qualificarsi alla Conference League.da anni è una grande del campionato, gioca con continuità le coppe europee, sta rifacendo lo stadio, ha un centro sportivo all’avanguardia e un Settore giovanile al top. Il Torino negli stessi anni si è barcamenato nelle posizioni di metà classifica, arrivando al massimo un anno settimo e rischiando due volte di retrocedere in Serie B, non c’è alcun progetto per uno stadio di proprietà, il Filadelfia (di proprietà della Fondazione) non è ancora completo dopo anni e al Robaldo i lavori sono appena iniziati. Intanto la Primavera è stata sfrattata dal Filadelfia e si è ritrovata a giocare a Volpiano, a Biella, a Vercelli e ora a Orbassano.

Juric, nelle ultime settimane, si è più volte lamentato di quella che lui ha chiamato “”, della contestazione alla società che dura di tempo, del fatto che i tifosi non si accontentano della parte sinistra della classifica. Ma come può una tifoseria come quella del Torino accontentarsi di risultati e una progettualità da metà classifica quando vedono realtà come l’Atalanta dominare in Europa? Il calcio è cambiato, certo, non siamo più negli anni ’70, neppure negli anni ’80 e ’90. Ma se un club come l’Atalanta negli ultimi dieci anni è riuscito a crescere così tanto, vuol dire che fare qualcosa di importante e diventare grandi è ancora possibile.E ora ci si ritrovare a invidiare l’Atalanta. Complimenti a loro.