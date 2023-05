Meno male cheha recuperato in un lampo dall’infortunio. Se ila oggi ha ancora qualche speranza di poter raggiungere l’ottavo posto è merito di quella girata dell’attaccante paraguaiano che ha evitato la sconfitta contro la. E pensare che il centravanti per la partita contro i viola non avrebbe neppure essere in panchina.Il pareggio in quello che era uno scontro diretto per l’ottava posizione in classifica, con ile ilche hanno rispettivamente battuto, serve a poco ai granata se non a mantenere viva una flebile speranza, pregando in un passo falso dei brianzoli negli ultimi 180 minuti (e contemporanee non vittorie sia diper evitare troppi calcoli con la classifica avulsa).: i presupposti per poter tornare a casa con i tre punti c’erano tutti.. In pochi, pochissimi, fino a qualche mese avrebbero immaginato che l’attaccante paraguaiano riuscisse a trasformarsi realmente in un bomber di razza, un giocatore da doppia cifra su cui poter fare costante affidamento in avanti. In tutta la sua carriera non aveva mai segnato tanto quanto quest’anno: Juric ha voluto il merito di farlo esplodere, gli ha cambiato il modo di giocare e lo ha trasformato in un buon finalizzatore.