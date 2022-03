Dopo che in tanti, da più parti, hanno invocato un cambio in porta, ci ha pensato un infortunio a un dito della mano occorso aa togliere ogni dubbio a: contro ilun avvicendamento tra i pali sarà obbligato. Toccherà ae non al giovane, che in molti avrebbero voluto vedere nuovamente all'opera dopo la buona prestazione contro la. Ciò che conta è che il portiere serbo potrà avere un turno di stop.Dopo i tanti errori consecutivi commessi nelle ultime settimane,Juric non l'ha bocciato e, una volta che avrà smaltito l'infortunio, l'estremo difensore serbo tornerà titolare. O per lo meno dovrebbe tornare titolare, perché Berisha avrà ora la grande occasione di ribaltare le gerarchie se riuscirà a sfruttare le occasioni che avrà a disposizione.Per Juric, per la sua idea di calcio, Milinkovic-Savic è un giocatore importante perché, grazie alle sue buone qualità con i piedi è in grado di ribaltare l'azione con i suoi lunghi rilanci per le punte.che nelle ultime stagioni non gli hanno mai permesso di essere titolare e che anche quest’anno lo hanno portato a compiere diversi errori,La partita contro il Bologna e quelle successive in cui l’estremo difensore serbo mancherà sono quindi dei test importanti per capire come può essere questo Torino con un portiere meno abile con i piedi ma più sicuro tra i pali.