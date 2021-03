Due sconfitte consecutive e terzultimo posto in classifica: eppure i motivi per credere che questo Torino possa comunque raggiungere la salvezza ci sono. Due su tutti: Andrea Belotti e Antonio Sanabria. Per quanto riguarda il Gallo non c’è certo bisogno di spendere altre parole, le sue qualità e il suo attaccamento alla maglia sono noti a tutti, l’attaccante paraguaiano è invece la nota lieta delle partite contro Crotone e Inter. Vero che il Torino le ha perse entrambe, altrettanto vero che che l’ex Real Betis ha mostrato di possedere buone doti tecniche e senso del gol (due reti in altrettante partite la dicono lunga). Dalle prime uscite sembrerebbe proprio che quello voluto da Davide Nicola sia un acquisto indovinato, che possa risultare molto utile per il presente e per il futuro.



Belotti e Sanabria al momento non hanno mai potuto giocare insieme, forse lo faranno la prima volta mercoledì contro il Sassuolo o forse bisognerà ancora aspettare un’altra partita (dipenderà anche dalla stato di forma del Gallo che è da poco guarito dal Covid) ma l’impressione è che abbiano le caratteristiche e le qualità per integrarsi a meraviglia uno con l’altro, per creare diversi problemi alle difese avversarie. Non c’è una squadra, fra quelle invischiate nella lotta per non retrocedere, che può vantare una coppia d’attaccanti qualitativamente migliore: si spera che ciò possa bastare almeno per raggiungere almeno la salvezza, che è diventata l’obiettivo primario del Torino.